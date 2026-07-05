6 sikop sa swertres sa Balamban, Dumanjug

Unom ka mga indibidwal ang nasikop sa kapulisan sa managlahing operasyon batok sa illegal numbers game nga "swertres" niadtong Biyernes sa gabii, Hulyo 3, 2026, sa lungsod sa Balamban ug Dumanjug.
Ang unang operasyon natigayon sa alas 7:50 sa gabii sa Barangay Nangka, Balamban, diin malampuson nga nadakpan ang usa ka coordinator ug iyang duha ka usher human naaktuhan nga nag-remit sa kita sa ilegal nga sugal.
Ang mga dinakpan giila nga sila si alyas Cherry, minyo, coordinator, alyas Eddie, 45, minyo, usher, ug alyas May, 38, dalaga, usher, pulos molupyo sa Barangay Nangka.
Ang mga dinakpan napakyas sa pagpakita og legal nga permit sa pagpadagan sa maong sugal.
Narekuber sa kapulisan ang P1,300 cash ug uban pang gambling paraphernalia.
Paglabay sa pipila ka minuto, laing operasyon ang gilusad sa mga operatiba sa Balamban Municipal Police Station sa alas 8:30 sa gabii sa Barangay Pondol.
Nasikop pinaagi sa usa ka "bet bust operation" ang 74-anyos nga si alyas Berto. Nakuha gikan kaniya ang P310 nga halin, P50 nga pusta ug mga stub nga adunay mga number combination.
Sa lungsod sa Dumanjug, duha ka mga inahan ang natiklo sa mga sakop sa Dumanjug Police Station uban sa mga operatiba sa Regional Special Operations Group.
Ang mga nasikop mao sila si alyas Kristin, kinsa naaktuhan nga nag-isyu og swertres ngadto sa usa ka polis nga nagpa-aron ingnon nga customer, ug si alyas Rose, 32.
Nakuhaan gikan ni Kristin ang P250 cash ug mga bet stub, samtang kang Rose P150 nga halin sa sugal ug nagkadaiyang gambling paraphernalia.
Ang tanang mga dinakpan gikatakdang pasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 9287 (Illegal Numbers Game). / GPL