6 socialized housing sa Mandaue gitukod

Nipabibalo ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue sa paghimo og unom ka socialized housing sites alang sa mga bakwit nga pamilya, informal settlers, ug mga kawani sa gobyerno nga way balay.

Kini nahimutang sa mga barangay sa Looc, Opao, Cambaro, Subangdaku, Tipolo, ug Paknaan.

Kini ang gisulti ni Mayor Jonas Cortes atol sa “Istorya ta Bai: A Move for Good Gover­nance and Transparency Forum” sa dakbayan niadtong Martes, Hunyo 25, 2024.

“Part of these six housing sites is devoted to government employees who do not have their own homes, aside from informal settlers, as we have seen that most government employees lack proper housing,” matod ni Cortes.

Ang kinatibuk-ang luna nga 9.2 ka ektarya gilauman nga makaakomodar sa kapin sa 1,200 ka panimalay, lakip ang informal settlers.

Ang proyekto naghatag og lima ka mga condominium nga gipundohan sa Mandaue City Government ug sa Department of Human Settlements and Urban Development.

Ang site sa Subangdaku gituyo alang sa mga kawani sa gobyerno. Ang siyudad karon nangita og pakigtambayayong sa developers nga andam motabang sa proyekto.

Ang Tipolo site maoy pilot project, nga adunay mahuman nga lima ka andana nga edipisyo nga hapit gipahimutang sa 102 ka pamilya nga nasunogan.

Kining maong edipisyo lagmit itugyan ngadto sa mga benepisyaryo sa Agusto, sumala ni Architect Marlo Ocleasa, pangulo sa City Planning and Development Office.

Ang laing edipisyo sa Tipolo, naugmad sa pakigtambayayong sa Cebu Landmasters Inc. ug sa Department of Housing and Urban Development, gipaubos usab.

Kini nga edipisyo mo-accommodate sa 90 ka mga pamilya, mga biktima usab sa sunog, ug itugyan sa Agusto.

Si Assistant City Legal Officer Johnbee Biton namahayag nga kapin sa 500 ka mga pamilya, kinsa nasunogan sa Tipolo ug wala ma-accommodate sa unang duha ka edipisyo, temporaryo nga gipasilong sa luyo sa Cebu International Convention Center.

Dugang ni Biton nga ang mga benepisyaryo sa unang edipisyo maoy responsable sa pagmintinar niini.

Gihatagan og gibug-aton ni Cortes nga ang mga tag-iya sa balay bawal makabaligya o mag-abang sa ilang mga unit; kon dili, ma-blacklist sila gikan sa socialized housing.

“If we relocate them to the mountains, they will have to pay high fares. For instance, they might spend P60 each way, which is too much for a family, as they could use that money to buy food,” maod ni Cortes.

Ang badyet alang sa socia­lized housing project wala pa ibutyag, tungod kay nagpa­dayon pa ang pagplano. / CAV