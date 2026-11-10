60 ka Oponganon naka-avail sa Libreng Binyagan ng Bayan

Niabot sa 60 ka mga benepisaryo ang nakadawat sa Sakramento sa Bunyag nga libre pinaagi sa programa sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga “Libreng Binyagan ng Bayan 2026”.
Ang maong kalihukan gipahigayon sa Nuestra Señora de la Regla Parish-National Shrine niadtong Martes, Nobiyembre 10, 2026.
Ang Lapu-Lapu City Government pinaagi ni Mayor Cindi King-Chan maoy niabaga sa talang gastuhan sa pagpabunyag sa simbahan, ilabi na ang pagpagproseso sa mga dokumento.
Ang matag beneficiary nakadawat og tagsa nga og cake ug bilao sa lechon belly nga pagasawhan sa matag pamilya human sa seremonyas.
Si Kongresista Junard Chan ang nihatag og P1,000 cash gift ngadto sa tanang binunyagan. / LCPIO