600 ka mga polis ipakatap sa katapusa’ng adlaw sa bar exam

Mopakatap ang Police Regional Office (PRO) 7 og dugang 600 ka polis sa katapusang adlaw sa bar examination unya sa Dominggo, Septiyembre 14, 2025.
Kini aron masiguro ang kahapsay ug kaluwasan sa tanan.
Gidayeg ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7, ang Cebu City Police Office (CCPO) sa ilang malampuson ug hapsay nga pagpatuman sa seguridad sa unang duha ka adlaw sa eksaminasyon. Wala’y nahimong problema sa trapiko ug walay bisan usa ka insidente ang nahitabo.
Niingon si Maranan nga ila kining gipangandaman pag-ayo tungod kay gilauman nga modagsa ang daghang mga tawo sa katapusang adlaw.
“We will be deploying, I think, a little over than 600 policemen to ensure the safety of our examiners, the safety of our examinees, other supporters, and the staff na mag-conduct sa examination,” matod ni Maranan.
Dugang pa niya nga bisan og wala silay nadawat nga hulga sa seguridad, dili sila mokompiyansa. / AYB