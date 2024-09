60K school kits sa Cebu City wa pa mahatag

Kapin usa ka buwan human nagsugod ang klase, katunga lamang sa target nga beneficiaries sa pampubliko nga elementarya sa Dakbayan sa Sugbo ang nakadawat sa ilahang school kits gikan sa Cebu City Government.

Mao kini ang gikompirmar ni Acting Mayor Raymond Garcia atol sa pakighinabi sa SunStar Cebu niini niadtong Biyernes, Septiyembre 6.

Matod ni Garcia nga anaa pay school kits sa 120,000 ka mga tinun-an sa elementarya ang wala mahatag sa dakbayan tungod sa kalangay sa supplier pag-deliver niini.

Si Garcia mao ang nangulo sa ceremonial turnover and distribution sa school kits sa Pardo Elementary School sa Barangay Pardo niadtong Biyernes.

“Ang problema man gud kay usahay, ma-delay usahay ang supplier, usahay sa kapuno sa atung bodega kay dili maka-deliver so this are the cases,” matod sa Acting Mayor atol sa pagpanghatag og financial assistance sa 80 ka pamilya nga biktima sa sunog sa Labangon Bliss Elementary School sa Labangon.

Matod ni Assistant City Administrator Maru Lubino nga usa sa mga rason nga nalangan ang paghatod sa mga school kit tungod kini sa kadaghan sa mga estudyante nga hataganan.

Apan daw mipasalig ang Local School Board nga mahatag ang tanang nahabiling school kits karong buwana.

Nasayran nga Quezon-city based ang kontraktor sa mga school kits nga naila nga Scarabus Inc., nga nag-inusara nga bidder sa Cebu City Bids and Awards Committee (BAC).

Nagkantidad og P104 million ang kinatibuk-an nga pundo nga gigahin sa Cebu City Government alang sa 125,000 ka school kits sa mga tinun-an sa elementarya sa syudad. / EHP