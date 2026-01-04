61 ka Koreano gi-rescue human nasangad ang motor banca

Mokabat sa 61 ka mga Korean nationals ang gi-rescue niadtong Dominggo, Enero 4, 2026, human napawong ang makina ug nasangad sa kadagatan sa San Vicente, Isla sa Olango ang Black Pearl nga motor banca nga ilang gisakyan tungod sa kusog nga hangin og dagkung bawod.
Sumala sa Coast Guard, ang motor banca gianod paingon sa mabaw nga bahin sa dagat, nga niresulta sa pagka-sangad og pagka-lungag sa luyo nga bahin sa kasko (hull) niini.
Ang mga personnel sa Coast Guard Olango sub-station, uban sa laing unit gikan sa Lapu-Lapu City ug Olango Maritime Police, ang ni-rescue sa mga langyaw.
Ang mga pasahero gibalhin sa lima ka speedboats ug usa motor banca og gidala sa baybayon sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Luwas ra ang tanang pasahero ug walay natalang naangol sa maong insidente.
Ang Black Pearl nagpabilin nga nasangad og gipaabot kini nga guyoron paingon sa luwas nga dapit kon motugot na ang kahimtang sa dagat ug ang lebel sa pagtaub sa tubig. / DPC