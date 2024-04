61 ka tawo naigo sa 'food poisoning'

Dili mominos 61 ka mga tawo ang nakasinati sa pagsakit sa ilang tiyan, nagsuka ug kalibang sa lungsod sa Lila, lalawigan sa Bohol niadtong Dominggo, Abril 14, 2024.

Kini nahitabo human sa panagtapok ug salo-salo sa paniudto alang sa ika-9 ka adlaw ug katapusang adlaw sa usa ka haya sa balay ni Rogelio Maghanoy sa Brgy. Candulang.

Matod ni Mayor Arturo Jed Piollo sa Lila nga nahinabi sa mga tigbalita sa Huwebes, Abril 18, 2024, nga sagad sa mga biktima gikan sa Candulang ug Brgy. Macalinga.

“Maybe it could be sa kainit sa panahon. Kani gani style nato sa ka-baryohan, og naay liwas, puston ang pagkaon. i-sud og plastic. Posible nga na-ranso o na pan-os na,” matod ni Piollo.

Dunay nadala sa ospital human nakasinati na og dehydration, apan ang uban niuli ra sa ilang tagsa-tagsa ka pa­nimalay.

Ang pasiunang resulta sa imbistigasyon mao nga naigo sila sa amoebiasis base sa resulta sa paghiling sa mga biktima sa Provincial Hospital Laboratory.

Apan sila nagpaabot sa confirmatory results gikan sa Research Institute for Tropical Medicine (RTM).

Ang samples nga gipadala sa RITM mao ang humba, adobo, pancit, lumpia ug dinuguan.

Ang specimen usab sa 61 ka indibiduwal nga nag LBM gipadala para sa cross checking.

Si Piollo niklaro nga ang unom ka mga tawo nga nadala sa tambalan naa na sa luwas nga kahimtang.

Ang Rural Health Unit (RHU) sa Lila nipahigayon dayon sa ilang imbistigasyon pinaagi sa ilang pagbisita sa kabalayan nga dunay naapektuhan sa suka-kalibang.