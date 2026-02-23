6’11” Lee gipili sa San Miguel

Gikuha sa San Miguel Beermen isip import ang produkto sa University of Kentucky Wildcats nga si 6’11” Marcus Lee alang sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup, nga sugdan karong Marso 11, 2026.
Si Lee nagduwa sa Wildcats sulod sa tulo ka seasons sa NCAA Division 1 sugod niadtong 2013 diin nakauban niya kaniadto sila si National Basketball Association (NBA) stars nga sila si Karl Anthony Towns ug Julius Randle.
Ikatambayayong ni Lee sa ilawom nga bahin ang pambatong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo. / ESL