62 ka panimalay nasunog sa managlahing dapit sa siyudad

Moabot sa 52 ka mga panimalay ang hingpit nga naugdaw human niulbo ang sunog sa Sitio Kamagong, Barangay Lahug sa siyudad sa Sugbo alas 10:40 sa buntag, Dominggo, Septiyembre 21, 2025, samtang laing 10 ka panimalay ang gilamoy usab sa kayo sa laing sunog sa Sitio Sunshine Village, Barangay Inayawan, pasado alas 12 sa udto.
Nadawat sa kabomberohan ang alarma sa sunog sa Sitio Kamagong diin ang unang mitubag mao ang Lahug Fire Sub-station.
Pagka alas 10:45 nakapasirit na dayon sa tubig ang mga bombero ug tungod sa kakusog sa kayo ug kasikit sa mga kabalayan dali nga nikatap ang kayo nga tungod ani giisa dayon ang unang alarma sa alas 10:46 hangtod nga naabot sa ika-upat nga alarma pagka alas 11.
Nakontrolar sa mga bombero ang kayo alas pagka-alas 11:30 ug pagka alas 12 gideklara kini nga fire out sa Cebu City Fire Station.
Matod ni SFO2 Wendell Villanueva, ang information officer sa Cebu City Fire Station, nga base sa imbestigasyon nagsugod ang kayo sa panimalay ni Roquita Cabungal.
Hinuon, nagpadayon pa ang gihimong pakisusi kun unsa gyud ang hinungdan sa sunog.
Nagpaabot pa ang mga imbestigador og mga saksi nga makahatag og pamahayag mahitungod sa hitabo.
"Naa pay gihuwat ang atong imbestigador nga possible witnesses nga gi-invite para kuhaan og pamahayag sa station, posible gyud nga kuryente," matud ni Villanueva.
Naay nakita ang mga imbestigador nga wire sa kuryente nga napaksit nga gituohan nga nag-overheat nga maoy hinungdan sa pagka sunog.
Moabot sa 83 ka pamilya o 279 ka mga indibidwal ang apektado sa maong sunog.
Gibana-bana nga mokabat ngadto sa P1.5 million ang danyos sa maong sunog.
Kabahin sa sunog sa Inayawan, moabot sa 12 ka pamilya o 39 ka mga indibidwal ang naapektuhan. / AYB