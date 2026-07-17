63-anyos nga biyuda, kauban tiklo sa buy-bust

Gitanggong sa bilanggoan ang usa ka 63-anyos nga biyuda ug kauban niining construction worker human nadakpan sa buy-bust alas 12:46 sa kaadlawon, Biyernes, Hulyo 17, 2026, sa Barangay North Poblacion, Dakbayan sa Naga.
Ang mga suspek giila sa City Drug Enforcement Unit (CDEU) sa Naga City Police Station nga sila si alyas Nanay ug ang iyang kakonsabo nga si alyas Danny, 37, minyo, pulos mga residente sa maong dapit.
Nasakmit gikan sa mga dinakpan ang lima ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 3.0 gramos ug adunay estimated market value nga P20,400.
Sa gihimo nga pakisusi sa kapulisan, nasubay nga si alyas Nanay adto tigkomprahan og ilegal nga druga sa Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay.
Ang duha ka suspek mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / GPL