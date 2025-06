63 ka PDLs gibuhian atol sa Adlaw sa Kagawasan

MOABOT sa 63 ka persons deprived of liberty (PDLs) ang gibuhian sa Huwebes, Hunyo 12, 2025 isip kabahin sa pagsaulog sa ika-127 nga Adlaw sa Kagawasan sa Pilipinas, suma sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Mandaue City Jail.

Kining pagpagawas nahimo pinaagi sa programa nga Good Conduct Time Allowance (GCTA), nga naghatag og pagmenos sa sentensiya sa mga piniriso nga nagpakita og maayong pamatasan samtang anaa sa detensyon.

“Paglaya sa Araw ng Kalayaan,” matod ni Jail Supt. John Conrad Marcelino L. Basilio, ang Warden sa Mandaue City Jail-Male Dormitory.

Gibutyag niya ang makahuloganong pag-angkon og kagawasan sa mga PDL sa samang adlaw nga gisaulog sa nasod ang Independence Day.

Ang maong mga PDL apil sa 1,507 ka binilanggo nga kasamtangang anaa sa BJMP Male Dormitory.

Matod ni Basilio, ang matag usa sa 63 ka indibidwal nakatuman sa mga rekisitos ug niagi sa hugot nga proseso sa pagsusi aron mahimong kwalipikado alang sa sayong pagpagawas.

“This is not just a celebration of national independence, but also a new beginning for our PDLs who have shown that change is possible,” dugang ni Basilio.

Gipahayag usab sa BJMP nga ihatag ang mga serbisyo sa suporta aron matabangan ang bag-ong gipagawas nga mga indibidwal nga makabalik sa katilingban ug malikayan nga makahimo og balik og krimen. / CAV