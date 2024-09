65 ka overstaying UAE OFWs nakauli na

Nikabat sa 65 ka overseas Fi­lipino workers (OFWs) gikan sa Abu Dhabi ug Dubai ang malampusong nakauli sa Biyernes, Septiyembre 13, 2024, isip pasiunang hugan sa ning-avail sa United Arab Emirates (UAE) Amnesty Program.

Sa usa ka post sa social media, ang Overseas Workers Welfare Administration (Owwa) mipahibalo sa pag-abot sa 65 ka overstaying OFWs sa UAE sakay sa Flight PR659 sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 sa Pasay City.

“The group composed of 65 OFWs form the first batch of those who availed the UAE Amnesty Program,” sumala sa Owwa.

Sa ilang pag-abot, ang Owwa niingon nga ang mga OFW gihatagan sa mandatory financial assistance, uban sa pagkaon, transportasyon, ug hotel accommodation assistance.

Ang ahensya nag-ingon nga kini nagpaabot nga daghang makauli nga OFWs tungod sa naasoy nga programa.

“Through this amnesty program, our OFWs will be able to return home without any fines or penalties,” dugang sa Owwa.

Sa sayo pa, ang gobyerno sa UAE nagpahibalo sa usa ka duha ka bulan nga visa amnesty program gikan sa Septiyembre 1 hangtod sa Oktubre 31.

Ang programa naghatag higayon sa mga indibidwal nga ilegal nga nagpuyo sa nasod nga mahimong regular ang ilang residency status o mobiya sa UAE nga wala'y mga silot.

Di mominos 2,053 ka OFWs ang mitinguha dayon nga maka-avail sa amnesty program, sumala sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi. / HDT / SunStar Philippines