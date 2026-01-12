65 ka saba nga tambutso, gipangguba sa Moalboal

Dili mominos sa 65 ka mga improvised ug open-pipe nga tambutso ang gisakmit ug gipangguba sa Lungsod sa Moalboal human sa tulo ka semana nga operasyon.
Kini ang unang higayon nga gipatuman ang ordinansa nga nag-regulate sa mga modified nga tambutso sukad kini giaprobahan niadtong Agusto 2025.
Ang maong impormasyon nakuha gikan sa Facebook post sa Moalboal Public Information niadtong Lunes, Enero 12, 2026.
Ang kopya sa ordinansa nakuha sab sa SunStar Cebu gikan sa Kagamhanang Lokal sa Moalboal diin nakalatid ang legal nga basehan ug mga silot niini.
Ang operasyon gipatuman ubos sa Municipal Ordinance 007-2025. Kini nagpalapad sa regulasyon aron ma-cover ang tanang matang sa sakyanan, dili lang motor, nga naggamit og modified o open-pipe nga tambutso nga nagpagawas og sobra ug saba nga tingog.
Gidili sa ordinansa ang pagpadagan og sakyanan nga moabot ang kasaba sa sobra 99 decibels, subay sa Republic Act 4136 ug memorandum sa Land Transportation Office (LTO).
Ang mga sakyanan nga adunay engine displacement nga 300cc pataas exempted o wala maapil, basta nagsunod kini sa husto nga level sa tingog ug adunay saktong dokumento.
Ubos sa maong balaod, ang mga sakyanan nga may modified nga tambutso isipon nga public nuisance ug mahimong dakpon bisan walay gamit nga sound level meter.
Ang mga masakmit nga tambutso kinahanglang gub-on, samtang ang sakyanan i-impound hangtod nga mabayran ang multa ug mataod og balik ang orihinal nga tambutso.
Ang mga tag-iya sa sakyanan, drayber, rental agencies, ug bisan ang mga ginikanan o guardian sa mga menor de edad nga makalapas, manubag usab ubos sa ordinansa. Gidili sab sa mga tindahan ang pagpamaligya og mga open-pipe nga tambutso ug kinahanglang pahibaw-on nila ang mga kustomer bahin niini nga balaod.
Ang pagpanakop gipangulohan sa Moalboal Police Station kauban ang LTO ug mga opisyal sa barangay aron mamentinar ang kahusay ug malikayan ang noise pollution ilabi na kon gabii. / CDF