$65M giisnab; $32M gidawat

Gitanyagan og $65 milyunes sa Miami Heat si Calib Martin aron magpabilin, apan iya ning gibalibaran.

Ang iyang gidawat mao ang $32 milyunes sa Philadelphia 76ers kay gusto niya nga makaangkon og kampyanato uban nila ni Joel Embiid, Tyrese Maxey ug Paul George.

Busa wa siya nagmahay sa pagpirma og kontrata alang sa mosunod nga upat ka tuig.

Ang tanyag sa Miami alang sa lima ka seasons.

“Just certain things didn’t work,” matod ni Martin sa Miyerkules, Hulyo 10, 2024 (RP time) sa New Jersey complex sa Sixers. “There was a lot of things behind the scenes that went on. Ultimately, there was a lot in making that decision. There’s a lot that contributed to how everything went. But past is past, can’t do nothing about that. I’m looking forward to being here and being a part of Philly and trying to bring everything I can in order to try and win a championship. That’s my main focus now.”

Ang 28-anyos nga si Martin nag-average og 8.5 puntos sulod sa lima ka season, lakip na ang katapusang tulo sa Heat.

Nahimo'ng breakout star si Martin sa 2023 playoffs sa dihang iyang gialsa ang Heat ngadto sa NBA Finals.

Mahimo siya'ng mosulod sa 2024 isip starting power forward sa prangkisa nga wala pa makadaug og NBA title sukad niadtong 1983.

Sa Miami nipakita og abilidad si Martin pinaagi sa pagpalambo sa iyang pagduwa sa playoffs.

Mahimong siya maoy mopuli sa bakanteng lugar sa Philly, kay giusab sa 76ers ang ilang roster human sa sayo nga postseason exit.

Migasto sila og kapin sa $400 million aron papirmahon si Paul George gikan sa Clippers ug ipabilin si Maxey, ang ilang homegrown All-Star guard, sulod sa lima ka tuig.

Ang presidente sa team nga si Daryl Morey nipapirma usab sa mga free agent nga sila si Andre Drummond ug Eric Gordon ug gipabilin si Kelly Oubre Jr.

Sila si George ug ang Sixers miuyon sa $212 milyunes, upat ka tuig nga kontrata sa free agent ug si Maxey miuyon sa $204 milyunes, lima ka tuig nga extension sa team.

Si Martin gibuhian kaniadto sa Charlotte human sa duha ka mga season. / AP