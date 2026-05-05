66 ka pamilya temporaryo’ng gipabalhin tungod sa Asean

Temporaryong gi-relocate ang 66 ka pamilya nga nahimutang duol sa Mactan Expo ug gipapuyo sa usa ka resort sa Lungsod sa Cordova, isip kabahin sa security preparations sa Asean Leader’s Summit sa Mayo 7-8, 2026.
Gipahibalo ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan nga gisugdan ang relocation niadtong Abril 27 apan mahibalik ra ang mga residente sa Mayo 9 atol sa pagtapos sa kalihukan.
Ang maong luna nalakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga maoy usa sa main venue sa summit.
Giklaro ni Chan nga dili kini desisyon sa lokal nga kagamhanan apan kamanduan gikan sa National Organizing Council (NOC).
“It was not the LGU’s call it was the NOCs decision, sumusunod lang po kami sa directives,” matod ni Chan.
Una na nga gipahibalo sa Lampara Urban Poor Association nga niuyon sila nga i-temporary transfer sanglit gi-shoulder man sa gobiyerno ang tanan nga gastuhanan lakip ang accomodation, pagkaon, ug uban pang panginahanglan.
Ang maong resort mokantidad og P1,600 ngadto sa P5,500 ang matag gabii.
Gawas niini, nakadawat sab og tag P2,000 nga initial assistance ang matag pamilya samtang ang kagamhanan nagtanyag sab og seminar ug livelihood trainings atol sa maong mga higayon.
Ang mga residente gikatakda nga mobalik ra usab sa ilang panimalay karong Mayo 9 subay sa pagtapos sab sa kalihukan sa ASEAN Summit. / ANV