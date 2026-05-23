663 ka mag-uuma sa bukirang brgys. sa Cebu City apektado sa tinghuwaw

Moabot sa 663 ka mag-uuma sa 19 ka barangay sa Cebu City naapektuhan na sa taas nga huwaw, suma sa partial assessment nga gipagawas sa City Agriculture Department (CAD).
Base sa consolidated report sa Mayo 20, 2026, mokabat sa 5,801 ka rehistradong mag-uuma ang nasusi sa inisyal nga monitoring, diin 663 kanila ang partially affected na sa huwaw nga nakaapekto sa mga tanom, irigasyon, ug produksyon sa agrikultura sa kabukiran ug rural nga mga barangay.
Ang report nga gisumiter ni Assistant City Agriculturist Arlie Gesta ngadto kang City Administrator Albert Tan, giingong gihimo aron mahimong giya sa posibleng interbensyon ug tabang sa gobiyerno alang sa mga apektadong komunidad sa mag-uuma.
Base sa datos sa CAD, ang Barangay Tabunan maoy adunay pinakadaghang apektadong mag-uuma nga 162, gisundan sa Taptap (74), Cambinocot (72), ug Pung-ol Sibugay (68).
Sa porsiyento sa kadaot, ang Barangay Budlaan maoy adunay pinakataas nga epekto nga 51.91 porsiyento, gisundan sa Tagbao (45.59 porsiyento), Tabunan (42.69 porsiyento), ug Agsungot (42 porsiyento).
Gipakita usab sa report nga 233.57 ka ektarya sa yutang pang-agrikultura ang naapektuhan gikan sa kinatibuk-ang 2,856.54 ka ektarya nga nasusi sa inisyal nga assessment.
Lakip sa mga tanom nga grabeng naapektuhan sa huwaw mao ang saging, talong, sitaw, kamatis, pepino, ampalaya, sili, sweet corn, ug mga ornamental nga tanom sama sa orchids, gerbera, asters, ug wonder white flowers.
Naapektuhan usab ang mga plantasyon sa saging sa Barangays Budlaan, Bonbon, Mabini, ug Sudlon I, samtang ang mga lugar nga nag-produce og utanon sama sa Tabunan, Taptap, Guba, ug Sinsin nakasinati og kadaot sa kamatis, pepino, ug ampalaya.
Namatikdan usab sa CAD nga ang mga ornamental nga tanom nga gitikad sa Barangays Babag, Budlaan, ug Pung-ol Sibugay dali maapektuhan sa grabeng kainit ug huwaw.
Bisan pa sa nagkadaghang apektadong mag-uuma, gitataw sa CAD nga partial pa lamang ang datos, tungod kay padayon pa ang pagkuha ug pag-validate sa impormasyon sa ubang bukirang barangay.
Nagpadayon pa ang pag-consolidate sa dugang report gikan sa Barangays Adlaon, Lusaran, Sirao, Sudlon II, Sapangdaku, Buhisan, Binaliw, Busay, ug Toong.
Dugang sa CAD, ang kasamtangang datos nagpakita nga ang grabe nga huwaw adunay dakong epekto sa produksyon sa agrikultura, ilabina sa mga tanom nga nanginahanglan og igo nga tubig ug lig-on nga kondisyon sa pagtubo.
Ang maong assessment nigawas samtang gihingusgan sa City Government ang pagpangandam batok sa posibleng epekto sa huwaw lakip ang diskusyon sa pagdeklarar og state of preparedness ug pagpalapad sa mga lakang batok sa epekto sa kakulang sa tubig. / CAV