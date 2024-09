67 anyos nga lolo naharos sa van nga mibangga sa tindahan, patay

Patay ang 67 anyos nga lolo sa dihang disgrasyang nadasmagan sa usa ka Toyota Hi-Ace van sa Purok Caimito, Brgy. Ilihan, lungsod sa Tabogon, alas 8 pasado sa buntag, Biyernes, Septimber 6, 2024 .

Ang biktima giila nga si Margarito Compahinay, minyo, ug molupyo sa naasoy nga dapit samtang, ang van gimaneho ni Roosevelt Lizardo, 35, minyo, ug taga Pitalo, lungsod sa San Fernando.

Matod pa ni PCPL Socrates Bacalso Jr,. ang traffic police investigator sa Tabogon Municipal Police Station nga gikahinabi sa Supebalita Cebu nagkanayon nga ang van nagpadulong sa siyudad sa Bogo nga may upat ka mga sakay apan pag-abot sa kurbadahon nga bahin sa maong dapit, giingong nakatagpilaw ang drayber hinungdan nga nibangga sa usa ka sari-sari store ug naharos ang lolo na nagpatuka sa iyang mga manok.

Ang biktima gidala sa ospital apan gideklarar nga dead on arrival. Wa naunsa sa mga sakay sa van.

Ang drayber sa van gikustodiya sa kapulisan sa Tabogon ug hayan mapasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. / DVG