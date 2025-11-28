67 ka dioceses, archdioceses moapil sa Trillion Peso March

Saysenta y siyete ka mga diocese ug archdiocese sa tibuok nasod ang andam moapil sa sumpay sa Trillion Peso March karong Dominggo, Nobiyembre 30, 2025.
Ang datos gikan sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) – National Secretariat for Social Action, Justice, and Peace (Nassa) nagpakita nga 67 ka dioceses ug archdioceses sa Luzon, Visayas, ug Mindanao ang moapil sa protesta batok sa korapsiyon.
Sa Metro Manila, ang mga moapil naglakip sa Archdiocese of Manila, Diocese of Cubao, Diocese of Kalookan, Diocese of Pasig, Diocese of Novaliches, ug Diocese of Parañaque.
Sa Luzon, ang mga diocese ug archdiocese nga moapil mao ang Archdiocese of Caceres, Diocese of Libmanan, Apostolic Vicariate of Taytay, Apostolic Vicariate of Puerto Princesa, Diocese of Daet, Diocese of Malolos, Diocese of Imus, Diocese of San Pablo, Diocese of Gumaca, Diocese of Lucena, Diocese of Iba, Diocese of San Fernando (La Union), Archdiocese of Lipa, Apostolic Vicariate of Tabuk, Archdiocese of Lingayen-Dagupan, Diocese of Antipolo, Diocese of Virac, Diocese of Balanga, Diocese of Ilagan, Diocese of Alaminos, Apostolic Vicariate of Calapan, Diocese of Cabanatuan, Diocese of Legazpi, Prelature of Infanta, Prelature of Batanes, Archdiocese of Tuguegarao, Diocese of Baguio, Apostolic Vicariate of San Jose (Mindoro), Archdiocese of San Fernando (Pampanga), Diocese of San Jose (Nueva Ecija), ug Diocese of Laoag.
Ang moapil gikan sa Visayas mao ang Archdiocese of Jaro, Diocese of Bacolod, Archdiocese of Cebu, Diocese of Naval, Diocese of Calbayog, Diocese of San Jose de Antique, Archdiocese of Capiz, Diocese of San Carlos, Diocese of Talibon, Diocese of Dumaguete, Diocese of Borongan, Diocese of Maasin, ug Diocese of Kabankalan.
Ang moapil sab gikan sa Mindanao mao ang Archdiocese of Cotabato, Diocese of Butuan, Diocese of Tandag, Diocese of Prosperidad, Diocese of Marbel, Archdiocese of Davao, Diocese of Pagadian, Diocese of Dipolog, Archdiocese of Ozamiz, Diocese of Malaybalay, Archdiocese of Zamboanga, Prelature of Isabela de Basilan, Diocese of Mati, Diocese of Digos, Diocese of Tagum, Archdiocese of Cagayan de Oro, ug Diocese of Kidapawan.
Ang unang dinagkong demonstrasyon sa masa gihimo niadtong Setyembre 21, diin gihukman sa nagkalainlaing sektor ang korapsiyon sa mga proyekto sa pagpugong sa baha ug nanawagan alang sa hustisya ug pagkamay-tulubagon. / Anton Banal / SunStar Philippines