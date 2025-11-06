67 ka mga polis sa Central Visayas apektado sa bagyo

Moabot ngadto sa 67 ka mga police personnel sa Sugbo ang naapektuhan sab sa Bagyong Tino niadtong Martes.
Si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. nisaad nga ang Philippine National Police mohatag og hinabang pinansyal kanila.
Sigon sa Directorate for Police Community Relations (DPCR) nga sa maong gidaghanon, 60 kanila mga uniformed personnel ug 7 ang non-uniformed personnel nga nawagtangan ug balay samtang ang uban nadanyos ang mga kabtangan tungod sa pagsulod sa tubig baha.
Matod ni Nartatez nga dili pasagdan sa PNP ang iyang mga sakop nga nanginahanglan karon sa ilang dinalian nga pagtabang ilabi na nga sila ang nagsilbing “frontliners” sa pag -igo ni Bagyong Tino sanglit usa man usab sila sa mga bikitma.
“Hindi lamang sila tagapagligtas, sila rin ay mga biktima. Pero kahit sila mismo ang nasalanta, hindi sila tumigil tumulong at magsilbi. Sigurado pong may tulong at kalinga mula sa PNP para sa kanila,” matod ni Nartatez.
Ang maong tabang kabahin sa pagpasaka sa morale ug kaayuhan sa mga polis nga nalakip sa agenda sa acting PNP chief aron nga makapadayon sila sa pagserbisyo sa komunidad.
“Hindi natin maaasahang makapagsilbi nang buong tapang ang ating mga pulis kung hindi rin natin inaalagaan ang kanilang kapakanan. Kaya tungkulin ng PNP na tiyaking hindi nag-iisa ang ating mga tauhan sa pagbangon,” dugang niya.
Samtang gibutyag sab ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Randulf Tuaño nga daghang polis ang nibalik sa trabaho biniyaan ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya sa mga evacuation center aron motubag sa ilang serbisyo.
Tungod niini, gipasalig sa kadagkuan sa PNP nga sila na usab ang angayan nga tabangan dungan sa pasalig nga ang kapulisan tibuok Pilipinas padayon nga mag-monitor ug mohatag og assistance hangtod nga makabangon pagbalik ang mga bikitma. / AYB