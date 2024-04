68 anyos nalumos sa resort sa Naga

Usa ka 68 nalumos samtang naligo uban sa usa ka grupo sa Guanzon Beach Resort, Barangay Langtad, Syudad sa Naga, alas 2:30 sa hapon, Dominggo, Abril 21, 2024.

Ang biktima giila nga si Marvel Lawas Tagalog, minyo, taga Victory Vill 2, Punta Princesa, Siyudad sa Sugbo.

Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Naga ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si P/Lt. Col. William Ceda Homoc, ang namatay kuyog sa iyang mga amigo nga nangaligo sa resort.

Nakainom kini sa ilimnong makahubog dihang naligo ug namatikdan na lang sa mga kauban nga nilutaw na kini.

Ang duty lifeguard daling nanawag og rescue sa Naga City Disaster Risk Reduction Management Office ug gihatagan kini og first aid ug gidala sa Vicente Mendiola Center for Health Infirmary apan gideklarar nga dead on arrival (DOA).

Dugang nasayran nga ang nalumos dunay sakit sa ka­sing­kasing. / DVG