68 ka exhibitors miapil sa trade fair sa Kapitolyo

Mokabat sa 68 ka exhibitors, lakip ang 52 ka local government units (LGUs) ug 16 ka pribadong entity ang nisalmot sa Agri-Fishery Trade Fair sa Cebu Provincial Capitol.
Ang usa ka semana nga kalihukan nagsugod niadtong Lunes, Agusto 3, 2026, ug molungtad hangtod Sabado, Agusto 8, isip kabahin sa pagsaulog sa ika-457 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Probinsiya sa Sugbo.
Matod ni Provincial Agriculture Head Roldan Saragena sa iyang interbyu sa media, ang trade fair nagtumong sa pagdugtong deretso sa mga mag-uuma ug mangingisda ngadto sa mga konsumidor ug institutional buyers.
Gipadayag ni Saragena nga niabot og duha ka semana ang pagpangandam sa exhibition area.
Samtang ang provincial government maoy naghatag sa mga dome tents, ang matag LGU maoy nigasto ug nag-andam sa ilang tagsa-tagsang booth, lakip ang mga furnitures ug dekorasyon.
Ang mga produktong gipasundayag sa trade fair naglakip sa mga lokal nga delicacies ug mga produktong pang-agrikultura nga nagrepresentar sa nagkadaiyang lungsod ug siyudad sa probinsiya.
“They are here to show what their localities have to offer in terms of agri-fishery,” matod ni Saragena.
Nidugang siya nga ang halin gikan sa trade fair makatabang sa mga mag-uuma sa pagpalit og mga agricultural inputs sama sa binhi ug abuno alang sa umaabot nga cropping season.
Ang mga produkto nga gibaligya sa trade fair mas ubos ang presyo kumpara sa merkado sa siyudad.
Matod ni Saragena, tungod kini kay walay bayranang renta ang mga LGU nga nisalmot, nga nagtugot sa mga mag-uuma sa direktang pagbaligya sa ilang mga produkto ngadto sa mga konsumidor.
Abli ang Agri-Fishery Trade Fair matag adlaw gikan alas 8:00 sa buntag hangtod mga alas 8:00 sa gabii.
Susihon sab sa mga hurado ang mga booth sa LGUs isip kabahin sa contest nga gipahigayon atol sa maong kalihukan. / CDF