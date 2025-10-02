68 namatay, 563 ang angol sa linog

Base sa gipagawas nga talaan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) sa alas 5:00 sa hapon, Huwebes, Oktubre 2, 2025, moabot ngadto sa 68 ang namatay samtang 563 ang angol resulta sa pag-igo sa linog sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ang mga nangamatay gikan sa Bogo City-32, Lungsod sa Medellin–12, San Remigio-15, Sogod-1, Tabuelan-1, Tabogon-6, ug Borbon-1.
Ang mga nangamatay sa San Remegio gumikan sa pagkahunlak sa sports complex diin adunay tapok sa mga tawo nga nitan-aw sa duwa nga basketball dihang nahitabo ang linog.
Base sab sa report sa NDRRMC nga wala nay missing person nga gikataho.
“Mukhang hindi na po aakyat yun (number of fatalities), sana po huwag na umakyat... Hindi na po mag-skyrocket…Wala po tayong reported na nawawala, pero sinusubukan pa din pong maghukay ng mga debris,” matod pa sa Office of Civil Defense (OCD) Region 7 Director Joel Erestain.
Nasayran nga moabot sa 47,221 ka pamilya o 170,959 ka tawo sa 53 ka barangays ang apektado sa linog. / FVQ / TPM