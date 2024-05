6,879 ka Filipino nursing grads, mikuha sa U.S. licensure exam

Nikabat sa 6,879 ka mga gradwado sa Bachelor of Science in Nursing (BSN) gikan sa Pilipinas, ang mikuha sa US licensure exami­nation sa unang higayon gikan sa Enero hangtod Marso 2024 sa paglaom nga makakuha og maayong trabaho sa Amerika.

Kini ang gibutyag ni Quezon City Rep. Marvin Rillo, vice chairperson sa House committee on higher and technical education, sa Dominggo, Mayo 12, 2024.

“We expect a large number of Philippine nursing graduates to persist in pursuing their career aspirations in America and other foreign labor markets as long as we continue to underpay them here at home,” matod ni Rillo sa iyang pamahayag atol sa International Nurses Day.

Ang kalibutan nagsaulog sa mga kontribusyon sa mga nars sa katilingban matag Mayo 12 - ang anibersaryo sa pagkahimugso ni Florence Nightingale, ang nagtukod sa modernong nursing.

“Congress must substantially upgrade the starting base pay of our nurses now if we want to retain at least some of them for our public hospitals,” matod ni Rillo.

Sa tibuok 12 ka bulan sa 2023, usa ka record-breaking nga 36,410 ka nursing graduates gikan sa Pilipinas, ang mikuha sa US licensure test sa unang higayon, nga walay pag-ihap sa mga repeater.

Sa pagkutlo sa datos gikan sa U.S. National Council of State Boards of Nursing Inc., si Rillo miingon nga adunay kinatibuk-an nga 1,486 ka nursing graduates gikan sa India ang mikuha usab sa US licensure test sa unang higayon gikan sa Enero hangtud Marso, uban sa 744 ka gradwado gikan sa Kenya, 632 gikan sa Nepal , ug 613 gikan sa Ghana.

Si Rillo gusto nga mapasar ang iyang balaudnon nga nagtinguhang mapausbaw sa 75 porsiyento ang sugod nga suweldo sa pampublikong nars.

Ubos sa House Bill No. 5276 ni Rillo, ang pagsugod sa suweldo sa mga nars sa gobyerno mosaka ngadto sa P63,997 matag buwan gikan sa kasamtangang rate nga P36,619.

Si Senador Sonny Angara nisang-at usab sa Senate Bill No. 638, nga nagsugyot sa pagpasaka sa entry-level pay sa public nurses ngadto sa P51,357 matag buwan. / SunStar Philippines