69 anyos ‘gi-rape’ og kaduha

Gilugos sa makaduha ka mga higayon ang usa ka 69 anyos nga dalaga’ng ulay sa Brgy. Buacao, lungsod sa Clarin, Bohol niadtong Oktubre 29, 2023 sa kaadlawon sa sulod mismo sa iyang balay.

Ang suspek iya rang sili­ngan, giingon hubog ug high sa illegal drugs sa ikaduha nga pag rape, nadakpan sa kapulisan.

Si Lucia (di tinuod niyang ngalan), nidangop sa kapulisan sa lungsod sa Clarin aron ireklamo ang nahitabo kaniya.

Siya niasoy nga samtang nitubag siya sa sugo sa lawas pasado ala 1 sa kaadlawon sa mao nga adlaw, dunay tawo nga nakasulod sa iyang balay.

Gigunitan siya og hugot ug gibitad ngadto sa iyang kwarto apan tungod sa kangitngit, wala niya maklaro ang nawong sa suspek, apan iyang mabana-bana ang lawas niini nga sama sa gidak-on sa ilang silingan, lakip na ang relo niini nga plastic.

Human siya gidala sa kwarto, gituok siya sa suspek ug dayong hunghung nga “Ayaw pagsaba, patyon gyud tika.”

Nakuha ang pagkababaye ni Lucia ug gibiyaan siya sa sulod sa iyang kwarto.

Apan paglabay sa duha ka oras, gibalikan siya sa suspek ug gilugos na usab sa ikaduha ka higayon.

Gihulagway sa biktima nga nakainom og ilimnon nga makahubog ug naka tumar og ilegal nga drugas ang suspek.

Sigun sa mga silingan ni Lucia nga human sa pagpanglugos, nag bleeding pa ang biktima hinungdan nga gidala sa tambalanan.

Ang gidudahan sa biktima mao ang ilang silingan nga si Gerbe Jimenez, 39, ulitawo, siyam ka tuig nga nabilanggo sa kasong arson ug violence against women and their children.

Nihimo og manhunt operation ang kapulisan apan idlas ning nag tago-tago.

Apan sa Biyernes sa kaadlawon, Nobiyembre 3, nadakpan ni sa gilusad nga buy-bust sa Barangay Poblacion Centro, lungsod sa Clarin sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Albert Sator.

Nakuha sa mga polis ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang o 16 gramos nga dunay standard drug price nga P108,800.

Kaso’ng pagpanglugos ug kalapasan sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka.