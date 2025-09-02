69-anyos nga seaman midaog og dako sa Scratchit.

Ang swerte adunay paagi sa pagpangita sa mga tawo sa dihang dili sila magdahom. Mao kini ang nahitabo kang Rolando, usa ka 69-anyos nga lumolupyo sa Angono, Rizal. Usa ka kanhing seaman, nagkinabuhi si Rolando og yano nga kinabuhi ug dili gyud siya tig-gasto sa mga duwa nga nagsalig sa tsansa. Sa tinuod lang, mitug-an siya nga dili gyud siya kanunay mopalit og Scratchit ticket.
Apan niadtong Agosto 7, 2025, samtang naglakaw-lakaw siya sa SM Angono, kalit lang niyang gihunahuna nga mosulay sa iyang swerte. Ang maong yano nga desisyon maoy nakapahimo sa usa ka talagsaong sorpresa nga nakausab sa iyang kinabuhi.
Sa maligdong nga kamot, gikaskas ni Rolando ang pilak nga tabon sa iyang ticket. Sa sinugdanan, nagtuo siya nga basin nagdula lang ang iyang panan-aw. Apan didto gayud kini—ang mananaog nga kombinasyon. Batok sa tanang posibilidad, nadaog si Rolando og katingalahang premyo nga P200,000!
Alang sa usa ka tawo nga gihatag ang kadaghanan sa iyang kinabuhi sa dagat, ang higayon mura’g damgo. “Wala gyud ko katuo,” iyang giingon samtang puno gihapon sa kasinamok ug kalipay ang iyang tingog.
Apan labaw pa sa katingala ug kalipay sa pagdaog, ang kasingkasing ni Rolando nakatutok sa usa ka mas bililhon nga butang. Imbis nga gamiton ang kuwarta alang sa kaugalingon, iyang gipadayag nga ipabayad kini diretso sa tuition sa iyang anak.
Para kang Rolando, ang tinuod nga bahandi dili ang kwarta mismo, apan ang kahigayonan nga mahatagan ang iyang pamilya og mas hayag nga kaugmaon pinaagi sa edukasyon.
Karon, naglaum siya nga ang uban usab mosulay sa ilang kaugalingong swerte. Uban sa usa ka dasig nga mensahe, miingon si Rolando: “Pagpalit na og Scratchit—kay basin kamo na ang sunod nga modaug, sama nako!” (SPONSORED CONTENT)