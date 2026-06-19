69 ka classrooms tukoron sa 3 ka public schools sa Mandaue

Liboan ka mga tinun-an sa Dakbayan sa Mandaue ang makabenepisyo sa pagpalambo sa mga pasilidad sa mga tunghaan human giaprubahan sa Department of Education (DepEd) ang P720 milyon nga kantidad alang sa pagtukod og 69 ka mga lawak-klasehanan (classrooms) sa tulo ka publikong tunghaan.
Ang maong pundo, nga giaprubahan niadtong Hunyo 17, maoy usa sa labing dako nga pamuhunan sa imprastraktura sa edukasyon sa dakbayan ning bag-ohay lang.
Ang mga proyekto gipaabot nga motubag sa kakuwang sa mga classroom alang sa kapin sa 8,200 ka mga tinun-an.
Lakip sa maong mga proyekto ang usa ka P650-milyon nga mid-rise school building sa Paknaan National High School, usa ka P40-milyon nga upat ka andana ug may 12 ka classrooms nga edipisyo sa Opao Elementary School, ug usa ka P30 milyon nga tulo ka andana ug may siyam ka classrooms sa Basak Elementary School.
Ang Department of Education, nga gipangulohan ni Secretary Sonny Angara, mihatag sa pagtugot.
Nahimong posible ang maong proyekto pinaagi sa koordinasyon sa Nasudnong Kagamhanan, Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue, ug ni Mandaue Lone District Representative Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon, kansang buhatan nitabang sa pagpahigayon sa pagpatuman niini.
Gikalipay ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang maong kalamboan. Gihulagway niya kini isip usa ka dakong lakang sa pagpalig-on sa sistema sa edukasyon sa dakbayan ug pamuhunan sa kaugmaon sa mga batan-ong Mandauehanon.
Dugang sa mayor nga ang pagpalambo sa mga pasilidad sa tunghaan nagpabilin nga prayoridad sa dakbayan samtang nagkadako ang populasyon sa mga tinun-an ug nagkataas ang panginahanglan alang sa de kalidad nga publikong edukasyon.
Sulod sa daghang katuigan, ang naghuot nga mga classroom ug kakuwang sa saktong mga pasilidad nahimo nang hagit sa daghang publikong tunghaan sa Dakbayan sa Mandaue. Matud sa mga lokal nga opisyal, ang mga bag-ong proyekto sa imprastraktura makapagaan sa mga suliran ug makamugna og mas maayong palibot alang sa pagtudlo ug pagkat-on.
Ang labing dako nga bahin sa pundo, nga nagkantidad og P650 milyon, mapunta sa pagatukoron nga mid-rise school building sa Paknaan National High School.
Samtang, ang Opao Elementary School makadawat og bag-ong upat ka andana nga edipisyo nga may 12 ka classrooms nga nagkantidad og P40 milyon. Ang Basak Elementary School makadawat usab og tulo ka andana nga may siyam ka classrooms nga edipisyo nga nagkantidad og P30 ka milyon.
Sa kinatibuk-an, ang tulo ka proyekto makahatag og 69 ka bag-ong mga classroom nga magsilbi sa kapin sa 8,200 ka mga tinun-an.
Nagpasalamat si Mayor Ouano ngadto kang Secretary Angara, Representative Ouano-Dizon, ug sa DepEd sa ilang padayong pagpaluyo sa mga programa sa edukasyon.
Matud niya, ang pag-aproba nagpakita og lig-on nga panag-uban tali sa lokal ug nasudnong kagamhanan aron masiguro nga ang matag estudyanteng Mandauehanon makadawat og de kalidad nga edukasyon.
Ang pamuhunan sa mga tunghaan mao ang pamuhunan alang sa umaabot nga mga henerasyon.
“With these projects, we are not only building classrooms. We are building opportunities and creating a better future for our children and for Mandaue City,” sumala sa mayor. / ABC