69 ka tawo sikop sud sa 3 ka adlaw’ng operasyon

Moabot sa 69 ka tawo ang nadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7, samtang 31 ka armas ang nasakmit sulod sa tulo ka adlaw nga gipahugtan nga kampanya batok sa loose firearms ug ilegal nga sugal sa tibuok Central Visayas.
Base sa datos gikan sa PRO-7, ang 31 ka armas nga nasakmit naglakip sa duha ka 9mm pistol, usa ka .45 caliber, 17 ka .38 caliber, siyam ka .22 revolver, duha ka improvised nga armas, ug usa ka explosive device.
Nakuha ang maong mga armas pinaagi sa pag-serve og 13 ka warrant of arrest, police response, ug buy-bust.
Ubos sa Oplan Katok, unom ka expired nga armas ug 84 ka mga bala sa nagkadaiyang kalibre ang boluntaryong gitahan sa mga tag-iya nga wala makaproseso sa ilang lisensya.
Kini kasamtangang anaa sa kustodiya sa mga police station.
Bahin sa kampanya batok ilegal nga sugal, 56 ka sugarol ang nasikop.
Kadaghanan kanila nadakpan sa illegal numbers game sama sa swertres, hantak, baraha, ug tigbakay.
Nasakmit sab sa kapulisan ang P9,605 nga pusta gikan sa sugal.
Matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, dili sila motugot nga mokuyanap ang loose firearms ug ilegal nga sugal sa rehiyon.
Tungod niini, mas gipakusgan nila ang paggukod sa maong mga ilegal nga kalihukan pinaagi sa subsob nga operasyon sa matag unit.
Dugang ni Maranan, ang tanan nilang operasyon pinasubay sa kamanduan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. alang sa pagpalambo sa police operations management ug pagpauswag sa police visibility. / AYB