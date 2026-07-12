69 segundos ra kutob

Wa makalahutay ang kanhi kampiyon nga si Conor McGregor tungod sa pagkapiang, igo lang kini nakaaway ni Max Holloway og 69 segundos sa UFC 329 didto sa Las Vegas, Nevada niadtong Dominggo, Hulyo 12, 2026 (PH time).
Si McGregor nipagawas og agresibo nga flying kick sa unang hugna sa five-round welterweight fight apan murag wa kini nakatukod og tarong nga niresulta sa knee injury.
Daghang fans ang nasagmuyo sa nahitabo ug wa gyud natagbaw sa ilang gilauman unta nga binukbokay sa duha ka UFC legends.
Mao kini ang pagbalik ni McGregor sa UFC sulod sa lima ka tuig ug nagsilbe pud nga rematch nila ni Holloway. Apan tungod sa injury, wa'y nabuhat si referee Mike Beltran kondi ipahunong ang duwa nga naghatag og technical knockout (TKO) nga daog kang Holloway.
Bisan sa kadaogan wa malipay si Holloway sa gidangatan, gusto niya nga usbon kini kon maayo na ang piang sa Irish fighter.
"So much hype. We've got to run it back one more time," sigon ni Holloway "For it to end like this sucks."
Nagtabla na sa head-to-head record sa duha kay nidaog man si McGregor niadtong 2013.
Taliwala sa kasuko sa fans, diin ang uban nagtuo nga scripted ang maong nahitabo, nipasabot si McGregor sa iyang hapig pinaagi sa social media.
Matod niya nga wa siya’y gitago nga injury sa wa pa ang duwa ug nakuha lang gyud niya kini atol na sa maong away.
“I was throwing kicks, planted and jumping, all throughout camp as well as backstage before the fight. This came out of nowhere. I am beyond dark here. I can only describe it as hell,” batbat niya. / RSC