6K ka mga polis ipakatap atol sa impeachment trial vs Duterte

Mokabat sa unom ka libo ka mga polis ang ipakatap sa Philippine National Police (PNP) aron magbantay sa seguridad sa pag-abli sa impeachment trial batok kang Bise Presidente Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6.
Atol sa usa ka press conference, gipahayag ni PNP Public Information Chief Colonel Allen Rae Co nga kompleto ug plantsado na ang ilang komprehensibong security plan aron masiguro ang kahapsay ug kaluwasan palibot sa hawanan sa Senado sa Pasay City.
Matod ni Co, padayon usab ang ilang intelligence monitoring batok sa bisan unsang hulga, ug nipahigayon na og final coordinating conference ang tanang unit sa kapulisan alang sa kataposang preparasyon sa seguridad.
Kini nga lakang sa PNP natunong human pormal nga gimanduan sa Senate Impeachment Court si VP Sara Duterte nga moatubang sa iyang trial nga magsugod sa Lunes sa alas 2:00 sa hapon.
Ang maong kamanduan gipirmahan ni Senate President Sherwin Gatchalian, isip presiding officer sa impeachment court, nga nag-obligar sa bise presidente sa pag-atubang sa personal o pinaagi sa iyang mga abogado.
Kahinumduman nga niadtong Mayo 11, gi-impeach sa House of Representatives si Duterte tungod sa mga pasangil sa betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, ug misuse of public funds nga may kalabutan sa kontrobersiyal nga confidential funds sa Office of the Vice President (OVP) ug sa Department of Education sa dihang siya pa ang kalihim niini.
Nalakip usab sa articles of impeachment ang giingong mga hulga ni Duterte batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, ug kanhi House Speaker Martin Romualdez.
Sa pag-abli sa trial, gipaabot nga pormal nga mosulod ang defense ug prosecution teams sa ilang pag-atubang sa dili pa ipadangat ang ilang mga opening statement.
Samtang nagkaduol ang trial, nagtigom usab sa usa ka caucus ang mga senador niadtong Biyernes sa buntag, Hulyo 3, aron tukion ang dagan ug sequencing sa umaabot nga mga proseso sa impeachment, suma ni Senador Erwin Tulfo. / TPM / SunStar Philippines