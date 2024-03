6K ka polis, sundalo ipakatap sa CV sa Semana Santa

Kapin sa 6,000 ka mga polis ug sundalo, lakip na ang force multipliers, ipakatap sa Police Regional Office (PRO 7) sa Central Visayas (CV) sa pag-obserbar sa Semana Santa.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO7, nga nangandam na ang kapulisan alang sa paghatag sa hugot nga siguridad sa tanang lugar sa rehiyon 7.

Dunay himuon nga simulation exercises, communication exercises ug uban pa aron masiguro nga han-ay ang ipatuman nga seguridad sa mga dapit nga angay nga patutokan sa kapulisan.

Matag lugar dunay gitahasan nga mga police officer gikan sa PRO 7 diin siya ang mohatag og kamandoan sa mga personnel nga ipakatap.

Magsugod sunod semana ang deployment sa dili pa ang Semana Santa.

“We have already conducted our initial planing and nag implement na

tag mga precautionary measures for the upcoming Holy Week. Actually we consider it very important kining whole summer vacation not only the Holy Week but most of the security measures are to be implemented during the Holy week,” matod ni Pelare.

Usa sa ilang patutokan ang isla sa Bantayan nga naila nga maoy adtoan ug dugokon sa lokal ug langyaw nga mga turista, lakip na nga mga debotong Katoliko.

Matod ni Pelare nga duna silay special security plan sa maong isla subay sa mga insidente sa nanglabay nga mga Semana Santa nga dunay daghan nga nabiktima sa scam nga mga turista nga naka book og agency nga dili tinuod.

Sa ilang pag-abot sa maong lugar, wala diay silay kapuy-an bisan kon nakahatag na sila og downpayment.

Nakig-alayon na sila sa Department of Tourism (DOT) aron mapakgang ang nagtinguha nga mangilad sa social media.

Dunay mga polis nga wala nakauniporme ang ipakatap aron mo-monitor sa mga kriminal nga taga laing lugar nga nituyo sa pagtabok sa Isla sa Bantayan aron mamiktima sa mga bisita.

Dugang ni Pelare nga ilang isaka ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa full alert pipila ka adlaw sa dili pa ang Holy Week, nagpasabot nga wala nay mga personnel nga maka leave sa ilang trabaho.

Gipahibawo sa PRO-7 nga base sa intelligence report gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, way hulga sa siguridad labot sa mga kalihukan sa Semana Santa. / AYB