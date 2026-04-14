7-0 tinguha sa Painters

Mga duwa karon:
5:15 pm- Titan Ultra batok Converge
7:30 pm- Rain or Shine batok Terrafirma
Padayong protektahan sa Rain or Shine Elasto Painters ang ilang limpyong rekord sa ilang pagpakigsangka sa Terrafirma Dyip sa main game karong Miyerkules sa gabii, Abril 15, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Elasto Painters, nga maoy bugtong team nga wala pa’y pilde sa komperensiya, mosuway pagkutlo sa ilang ikapitong sunodsunod nga kadaugan, nga magpaamag og samot sa ilang kahigayunan alang sa twice-to-beat quarterfinal incentive, nga nakatagana alang sa masulod sa Top 4 inig human sa single round eliminations.
“Subukan namin kung hanggang saan umabot ang swerte namin,” matod ni ROS coach Yeng Guiao, nga napatik sa www.pba.ph.
Ang nag-unang gipangbiktima sa Elasto Painters mao ang guest team Macau Black Knights, 116-109, TNT Tropang 5G, 112-109, Meralco Bolts, 109-102, Blackwater Bossing, 151-95, San Miguel Beermen, 116-112, ug Converge FiberXers, 120-111.
Sa ilang bahin, ang Dyip mosuway pagbawi gikan sa sunodsunod nga pagkabangga.
Human sa impresibo nilang pagsugod sa komprensiya diin tulo ka sagunson nga kadaugan ang ilang nahimo, ang Dyip nasukamod sa tulo sab ka sagunson nga kapildihan sa nagsunod nilang mga duwa.
Ning maong mga senaryo, tataw nga dako kaayo ang bintaha sa Elasto Painters hilabi na sa aspeto sa kadasig.
Apan alang kang Guiao, di gyud sila angayang masobrahan sa pagsalig hilabi na batok sa Dyip, nga seguradong nagpanikad nga makabangon.
“We don’t want to underestimate them. They’re very dangerous. We want to come in mentally prepared,” dugang ni Guiao.
Sa premirong duwa, makigsangka Titan Ultra Giant Risers sa nagkagidlay nga Converge FiberXers.
Ang Giant Risers adunay 3-2 nga rekord samtang ang FiberXers nagbitay sa ikaduha sa labing ubos nga bahin dala ang 1-5 nga rekord. / ESL