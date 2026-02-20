7 ang patay sa nahitabo nga landslide sa Davao

Landslide nga nahitabo sa Davao de Oro ug Davao Oriental resulta sa grabe’ng uwan nikalas og pito ka tawo, base sa inisyal nga talaan niadtong Biyernes, Pebrero 20, 2026.
Ang Philippine Red Cross (PRC) nakaugkat og tulo ka lawas human sa nahitabong landslide sa Monkayo, Davao de Oro niadtong Huwebes, Pebrero 19.
Samtang sa Mati City, ang mga opisyal nikonpirmar sa kamatayon sa upat ka sakop sa pamilya sa Upper Salazar, Barangay Central.
Tungod niini, gipalihok sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ang Humanitarian Assistance and Disaster Response sa tibuok rehiyon.
Moabot ngadto sa 1,139 ka tawo ang anaa sa nagkadaiyang evacuation centers. / PNA