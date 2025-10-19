7 angol sa disgrasya sa Naga

Pito ka tawo ang nalandig sa tambalanan sa dakbayan sa Naga human magkabangga ang tricycle ug van sa may national highway sa Barangay Naalad, siyudad sa Naga alas 11:30 sa buntag, Dominggo, Oktubre 19, 2025.
Ang mga naangol mao silang Evangeline Bonghanoy, 49, Jacky Regis, 16, Neresa Presillas, 38, Joemar Presilla, 42, Adrian Survilla Tabay, 31, Christy Alivo, 35, pulos taga Barangay Pangdan siyudad sa Naga, lakip na ang driver niini nga si Ronelo Geraldes, 27, taga Alpaco, Naga City.
Sa imbestigasyon sa Naga City Police Station nga ang Mitsubishi Versa Van nga dunay plate number GEL 491 nga gimaneho ni Ryboy Quiño, 32, taga Lawaan 1, siyudad sa Talisay gikan sa Barangay Mainit, dakbayan sa Naga paingon sa Barangay Simala sa lungsod sa Sibonga samtang ang tricycle gikan sa Naga Proper ug paingon kini sa Barangay Pangdan.
Pag-abot sa maong lugar, kalit lang nga nihunong ang sakyanan nga gisundan sa tricycle nga maoy hinungdan nga mi-overtake kini ug misubay sa pikas lane nga maoy naka-ingon nga nagkabangga sila sa gikasugat nga van.
Tungod sa kakusog sa impak, nakaangkon og mga samad ug bun-og sa lawas ang mga biktima lakip na kadaot sa duha ka mga sakyanan.
Walay naangol sa mga sakay sa van apan ang mga pasahero sa tricycle ang dali nga gidala sa tambalanan.
Kasamtangan nga gi kustodiya sa Naga City police station ang driver sa van ug giandaman og kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. / AYB