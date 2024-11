7 ka balay naugdaw sa sunog sa Cordova

Pito ka mga balay ang na­su­nog sa Sityo Sangi, Barangay Alegria, lungsod sa Cordova sa isla sa Mactan, alas 12:57 sa kaadlawon, Miyerkules, Nobiyembre 13, 2024.

Ang sunog nagsugod sa dos andanas nga balay ni Julieta Rosale, hamtong ug biyuda.

Si FO2 Jeffrey P Malingin, imbestigador sa Cordova Bureau of Fire Protection (BFP), nagkanayon nga duha ka anggulo ang ilang gisusi nga mao ang posible nga electrical short circuit o ang gikataho nga kandila nga posible nga wala mapawong, ilabi na dagkutan sa tagbalay ang altar diin nahimutang sab ang hulagway sa mitaliwan niya nga bana nga giingong gihandom ang birth anniversary niini.

Ang sunog gipasaka sa first alarm sa alas 12:57 sa kaadlawon, 2nd alarm sa alas 12:59 sa kaadlawon, fire under control sa ala 1:30 sa kaadlawon ug na-fire out sa ala 1:46 sa kaadlawon.

Nagbilin kini og danyos sa kapin kon kuwang P450,000 nga may 8 ka pamilya ang naapektuhan ug way gikataho nga angol o nakalas nga kinabuhi sa maong sunog.

Si Malingin nagkanayon nagpadayon pa usab ang ilang dugang imbestigasyon sa maong sunog. / DVG