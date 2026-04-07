7 ka informant gihataga’g reward sa PDEA

Pito ka mga sibilyan nga nahimong informant ang nakadawat og ganti nga mokabat og P1.6 milyunes gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).
Kini isip pasidungog sa ilang dakong natampo sa pagkasakmit sa daghang shabu ug pagkasikop sa mga drug personality sa tibuok tuig 2025.
Ang maong ganti nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga P1,696,349, personal nga gitunol ni Assistant Secretary Israel Ephraim Dickson, ang PDEA Deputy Director General for Administration, atol sa usa ka seremonyas sa PDEA Regional Office 7, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Abril 6, 2026.
Ubos sa programang Operation: Private Eye (OPE), ang pito ka informant gihatagan og proteksyon pinaagi sa pagtago sa ilang tinuod nga mga ngalan.
Ang OPE usa ka intelligence-driven rewards program sa gobiyerno nga nagtinguha nga hatagan og gahom ang ordinaryong mga molupyo nga mamahimong kaabag sa pagsumpo sa ilegal nga drugas.
Usa ka informant ang nakadawat og kapin sa tunga sa milyon ka pesos tungod sa iyang gihatag nga impormasyon nga niresulta sa pagkasakmit sa 6.99 kilos nga shabu ug pagkasikop sa usa ka drug personality sa Sityo Ibabao, Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Mayo 11, 2025.
Ang tanang ganti niagi sa makuti nga evaluation sa OPE Reward Committee nga gilangkuban sa mga opisyal sa PDEA ug mga representante gikan sa sektor sa negosyo, akademya, ug relihiyon.
Tumong sa maong programa nga wagtangon ang kahadlok ug ang pagpabungol-bungol sa publiko sa mga ilegal nga kalihukan sa ilang komunidad.
Gipasalig sa PDEA nga pabilin nga sekreto ang pagkatawo sa mga informant aron maseguro ang ilang seguridad.
Nitambong sab sa maong kalihukan si Konsehal Pablo Labra II ug Police Colonel Enrico Figueroa gikan sa Police Regional Office (PRO) 7.
Giawhag sa PDEA ang publiko nga kon adunay namatikdan nga ilegal nga kalihukan sa ilang dapit, mamahimong motaho o motawag sa ilang Hotline: 0917-867-7332. /