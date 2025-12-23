7 ka menor nga nangawat og manok igtatari, gidakop
Pito ka mga menor de edad ang napusasan human giingong nangawat og manok igtatari alas 3:45 sa kadlawon, Lunes, Disyembre 22, 2025, sa Purok Saging, Sityo Lower Maylaw, Barangay Lataban, Lungsod sa Liloan.
Si Bernardo Bati Antogop Jr., 40 anyos, ulitawo nga taga Purok Tambis, Sityo Bajac, Barangay Poblacion sa maong lungsod, mipasaka og reklamo batok sa mga suspek human gikawat ang tulo niya ka manok igtatari nga nagkantidad og P12 mil matag usa.
Ang mga akusado naaktuhan sa nag-roving nga mga tanod sa Barangay Tayud, hinungdan nga nadakpan.
Narekober sa ilang possession ang tulo ka manok igtatari ug duha ka motorsiklo nga ilang gisakyan.
Ang mga dinakpan giila nga si alyas Nowie, 16, alyas Johnny, 15, alyas Niño, 16, alyas Dexter, 15, Junjun, 15, Juryl, 16, ug Dario, hingkod ang pangedaron.
Pulos sila taga Barangay Tayud gawas kang Junjun nga taga Sityo Landing, Barangay Catarman sa mao gihapon nga lungsod.
Si Police Executive Master Sgt. Eutiquio Prosia, imbestigador sa Liloan Police Station, nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu nagkanayon nga naaktuhan sa mga barangay tanod nga nag-roving sa dapit ang mga batan-on nga iyang gitawag og “Manok Gang.”
Usa kanila nakadagan apan nadakpan sa follow-up operation sa kapulisan.
Ang maong mga batan-on ikaduha na nangawat og manok sa farm sa biktima apan karon lang nasakpan.
"Miangkon man sila nga grupo nila mangawat og manok igtatari. Wala sila mitug-an unsay pangalan sa ilang grupo pero matawag natong "Manok Gang" kay mao ni ilang tirada," matod ni PEMS Prosia.
Ang pito ka kawatan gipasakaan na og kasong pagpangawat sa Martes sa hapon. / GPL