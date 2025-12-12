7 ka most wanted gisikop sa Cebu City

Pito ka most wanted persons ang nangadakpan atol sa 12 ka oras nga dungan nga operasyon nga gipahigayon sa nagkalainlaing police stations sa Cebu City niadtong Disyembre 8, 2025.
Kabahin kini sa pagpalig-on sa seguridad sa Cebu City Police Office (CCPO) ubos ni Police Colonel George Ylanan.
Ang Mabolo Police Station nakasikop sa Top 5 Regional Most Wanted Person nga si alyas Belon nga dunay warrant sa kasong murder.
Ang Carbon Police Station nidakop sa Top 1 Municipal Most Wanted Person nga si alyas Ra sa kasong Malversation through Falsification of Public Documents and Public Funds.
Ang Guadalupe Police Station niposas sa duha ka wanted persons nga nag-atubang og mga kasong National Revenue Code ug kalapasan sa Illegal Gambling.
Wala sab magpaulahi ang Labangon Police Station diin ilang nadakpan ang 46-anyos nga lalaki nga nahimong Top 10 Regional Most Wanted Person sa kasong frustrated murder.
Samtang ang City Investigation and Detection Management Unit (CIDMU) malampuson nga nakadakop sa 45-anyos nga lalaki nga nag-atubang og kasong 3 counts of rape, ug sa 54-anyos nga lalaki nga nag-atubang og kasong kalapasan sa Revenue Code. / AYB