7 ka NPA mingtahan

Pito ka mga sakop sa mga rebeldeng New People’s Army (NPA) ningtahan sa gobyerno subay sa nagpa­dayon nga tinguha nga makab-ot ang malungtarong kalinaw sa Eastern Samar.

Ang pito ka mga NPA sakop sa Apoy Platoon ubos sa Sub-Regional Committee SESAME (SRC SESAME), ningtahan tungod sa way hunong nga pakigsandurot sa mga sakop sa 78th Infantry Battalion sa 802nd Infantry Brigade sa tagsa-tagsa ka mga kabanay niini nga naa sa Barangay Pinanag-an, Siyudad sa Borongan, Eastern Samar.

Atol sa ilang pakig-alayon sa pamilya, ilang gitug-an ang nahimutangan sa tagoanan sa armas sa mga NPA sa maong barangay nga niresulta sa pagkasakmit sa pipila ka mga war material, lakip na ang duha ka M16 Rifles, usa ka M14 Rifle, usa ka M635 Rifle ug nagkadaiyang mga bala sa tag-as nga kalibre sa armas.

Kini nahimong posible tungod sa tinguha sa Free Families Program sa 802nd Infantry Brigade nga gilusad uban sa pakigtambayayong sa lokal nga pangagamhanan sa mga lalawigan sa Samar ug Eastern Samar.

Si Army Lieutenant General Benedict Arevalo, commander sa Visayas Command, nidayeg sa iyang mga sakop tungod sa ilang tinguha nga maundang na ang problema sa insurhensya sa tibuok rehiyon 8.

“Clearly, our local peace engagement continues to gain grounds against the CPP-NPA. This latest development in our campaign manifests that your Team VISCOM values the lives of our fellow Filipinos, as we continue to exert efforts and persistently call upon the remnants of the CPP-NPA to return to the folds of the law,” matod ni Arevalo.

Gawas sa pagtahan sa pito ka mga sakop sa NPA, nanumpa ang 61 ka supporters sa Communist terrorist group sa probinsya sa Bohol nga makig-alayon na sila sa gobyerno, sa atubangan mismo ni Bohol Governor Aris Aumentado atol sa Provincial Peace and Order Council Meeting.