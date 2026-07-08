7 ka opisyal sa DPWH gidid-an makapiyansa

Gisalikway sa korte nga makapiyansa ang pito ka akusado nga mga opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug ang St. Timothy Construction president Roma Rimando, human makita sa korte nga lig-on pa ang ebidensya batok kanila sa flood control scam.
Ang pito ka mga opisyal sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office nga wala tugoti nga makapiyansa mao sila si District Engineer Rodrigo Larete, Assistant District Engineer Michael Awa, Construction Section Officer-in-Charge Joel Lumogdang, Project Engineer Harold John Villaver, Quality Assurance Section Officer-in-Charge Jafel Faunillan, Planning and Design Section Chief Josephine Valdez, ug Maintenance Section Chief Ranulfo Flores.
Ang mga akusado nag-atubang og kasong malversation of public funds or property through falsification ubos sa Article 217, kalambigit sa Articles 171 ug 172 sa Revised Penal Code.
Gitataw sa korte nga ang pagsalikway sa piyansa dili angay hubaron nga final nga hukom sa pagkasad-an o pagkawalay sala sa usa ka akusado.
Sumala sa resolusyon, ang pag-aprubar sa petisyon alang sa piyansa wala magpasabot nga napakyas ang prosekusyon sa pagpamatuod sa ilang kaso, samtang ang pagsalikway sa piyansa wala sab magpasabot nga siguradong mapamatud-an ang sala sa akusado.
Giklaro sa korte nga ang kriminal nga responsibilidad mahimo lamang matino human sa hingpit nga paghusay sa kaso diin ang tanang partido hatagan og kahigayunan sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya.
Gidugang sa korte nga ang desisyon bahin sa piyansa limitado lamang sa pagtino kon adunay katungod ang akusado sa temporaryong kagawasan samtang nagpadayon ang paghusay sa kaso. / DPC