7 ka pamilya sa Sambag 2 pangitaan og kabalhinan

Nangita pa ang City Government og bag-ong relocation site alang sa apektadong mga pamilya sa Sambag 2 kinsang mga residential structure gipaubos usab sa demolisyon subay sa Gubat sa Baha project.

Mokabat sa 38 ka mga indibidwal gikan sa pito ka mga pamilya sa Lower Kawayan, Barangay Sambag 2, dakbayan sa Sugbo, ang temporaryong gibalhin aron malikayan ang risgo sa laing posibleng pagdahili sa yuta human sa padayon nga pag-uwan, nga niresulta sa pagkahugno sa usa ka bahin sa sheet piles daplin sa Guadalupe River.

Tungod sa kusog nga pag-ulan niadtong Martes, Oktubre 17, 2023, unom ka mga istruktura ang naapektuhan sa Lower Kawayan, Sambag 2, nga nasulod sa three-meter easement zone ubos sa clearing operations, temporaryong gibalhin ngadto sa barangay gymnasium.

Sa pakighinabi sa telepono niadtong Miyerkules, Oktubre 18, 2023, si Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairman sa committee on infrastructure, niingon nga iya nang gitambagan si Barangay Sambag 2 Kapitan Ryan Aznar nga ideklarar ang barangay ubos sa state of emergency aron maka-access sa ilang emergency nga pundo sa kalamidad.

Si Guardo niingon nga ang mga istraktura gipaubos sa clearing operations, tungod kay gikonsiderar kini nga mga illegal structure sulod sa three-meter easement zone; bisan pa, sa pagkakaron, kinahanglan silang maghatag og short-term nga mga solusyon aron matubag ang problema.

“Pangitaan ra unya na sila’g relocation site nga pagabuhaton sa DWUP (Division for the Welfare of the Urban Poor), pero karon delikado jud to sila, amo lang sa kay immediate lang sa or short term nga solution,” matod pa ni Guardo.

Matod niya nga ang kusog nga bul-og sa baha maoy hinungdan sa pagkahugno sa sheet pile, nga nisangpot sa pagkankan sa yuta ug sa ngadto ngadto niresulta sa pagdahili sa yuta.

“Giingnan nako si Kap Ryan nga ang mga bato (from the collapsed riprap wall) temporaryo nga gigamit siya (aron) sa pag repair sa riprap wall,” matod ni Guardo.

Matod niya nga nagpadala siya og team gikan sa engineering department sa Dakbayan aron moabag sa pag-ayo sa naguba nga paril aron malikayan ang dugang kadaot sa lugar.

“Dako jud to’g trabahoon unya karon unpredictable kaa­yo ang ulan so we really need nga immediate jud ang pag clear didto sa area,” matod ni Guardo.

Matod niya nga tumong niini nga mamenosan ang epekto sa posibleng pagbaha sa Guadalupe river kon mag-uwan.

Matod ni Aznar sa usa ka pakighinabi sa telepono kaniadtong Miyerkules nga, gawas sa unom nga naapektuhan nga mga istruktura, adunay kapin sa 100 nga uban pa nga gitukod sa sulod sa three-meter easement zone.