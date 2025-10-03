7 ka pasyente sa UCMed naangol sa linog, discharge na

Pito (7) ka mga pasyente nga naangol atol sa magnitude 6.9 nga linog sa amihanang Cebu ang naka-uli na sa ilang panimalay gikan sa University of Cebu Medical Center (UCMed), alas 8:00 sa buntag, Biyernes, Oktubre 3, 2025.
Base sa medical bulletin nga gipagawas ni UCMed President Candice Gotianoy, moabot sa 27 ka pasyente gikan sa gitawag nga ground zero ang ilang nadawat sukad sa pag-igo sa linog niadtong Setyembre 30.
Sa kinatibuk-an, 20 kanila ang nabilin pa sa ospital samtang ang pito naulian na.
Matod ni Gotianoy, base sa impormasyon gikan kang UCMed medical director Dr. Armando Tan ug assistant medical director Dr. Nina Darcera, ang mga pasyente nga na-admit gitambalan alang sa multiple physical injuries, mga bali , traumatic brain injuries, spine injuries), Stroke, ug Acute coronary syndrome.
Sa pag-classify sa mga kondisyon , tulo ka pasyente ang ubos sa triage “Red” o kritikal ang kondisyon, 22 gi-classify nga “Yellow” (serious apan stable) ug duha ang “Orange” (urgent).
Usa ka pasyente ang gi-operahan og craniectomy, duha ang gipailawom sa open reduction internal fixation (ORIF) nga pamaagi aron ayuhon ang mga bali ug duha ang nabilin pa nga gi-intubate.
Ang kadaghanan sa mga pasyente nga na-admit gikan sa mga dapit nga labing naigo sa linog :Bogo (9), San Remigio (7) ug Medellin (6).
Ang uban nagagikan sa Daanbantayan (2), Tabogon (1), Cebu City (1), ug Mandaue City (1). / JJL