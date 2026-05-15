7 ka polis gi-dismiss sa serbisyo, labot sa pagkawala sa P13M nga ebidensiya

Gitangtang sa Philippine National Police (PNP) ang pito ka polis may kalabutan sa pagkawala sa P13 milyunes nga kuwarta nga ebidensiya niadtong operasyon batok sa usa ka Philippine offshore gaming operator (Pogo) hub sa Bataan niadtong Oktubre 2024.
Sa giluwatan nga general order, usa ka police lieutenant colonel ang gi-dismiss nga niepekto niadtong Mayo 12, 2026, gumikan sa grave neglect of duty.
Sa laing special order, usa ka police executive master sergeant, usa ka senior master sergeant, ug upat ka patrolman ang gitangtang sab nga niepekto niadtong Mayo 13 nga sad-an sa siyam ka kaso sa grave misconduct, grave dishonesty, ug conduct unbecoming isip police officers.
Ang tanang gitangtang nga personnel mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).
Ang maong dismissal sa katungdanan adunay silot nga pagkansela sa ilang eligibility, way makuha nga retirement benefits, ug dili na makabalik sa government service.
Ang pagpangronda gihimo niadtong Oktubre 29, 2024, sa mga operatiba sa CIDG ug mga ahente sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) pinaagi sa search warrant kabahin sa kaso nga qualified human trafficking.
Nasayran ang pagkawala sa kuwarta niadtong Septiyembre 2025 human nimando ni CIDG Chief Robert Alexander Morico II nga mohimo og subsob nga imbentaryo sa tanang kaso ug mga ebidensiya nga anaa sa kustodiya sa unit.
Nasuta sa bag-ong evidence custodian nga adunay siyam ka mga kahon nga gisudlan sa kuwarta ang nahanaw nga anaa sa inventory list.
Sa gihimong imbestigasyon, nasayran nga ang kanhi CIDG evidence custodian nidala sa maong mga kahon ngadto sa iyang balay. Ang maong mga kahon na-recover apan nahanaw na ang P13.4 milyunes nga cash.
Usa sa mga polis nga nalambigit ang nitug-an sa iyang kalambigitan ug nitudlo sa uban niyang mga kauban nga involved sab.
Gipasaka na ang mga kasong kriminal, lakip na ang qualified theft, malversation, falsification of public documents, ug uban pa batok sa nahisgutang mga polis.