7 ka proyekto sa Cebu City ipahunong

Pito ka mga development project ug pagpangubkob sa kabukiran sa Dakbayan sa Sugbo ang giduso ngadto sa Cebu City Mining Regulatory Board (CCMRB) aron mahatagan og komento, rekomendasyon, ug dinaliang aksyon lakip na ang posibleng pagpagawas og cease-and-desist orders (CDOs).
Kini human makit-an ang mga giingong kalapasan sa balaod sa pagmina ug kalikupan sa dakbayan.
Base sa mga dokumento, niadtong Pebrero 3, 2026, ang City Legal Office (CLO) nipadala ngadto sa CCMRB sa mga resolusyon nga giaprubahan sa Cebu City Sangguniang Panlungsod niadtong Enero 20, 2026.
Kini subay sa rekomendasyon sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCENRO).
Ang maong mga endorsement nagsubay sa Section 5 sa Executive Order No. 13, Series of 2022, o ang gitawag nga “Oplan Likay sa Landslide,” nga nagsuspenso sa tanang quarry ug uban pang pagpangubkob sa 30 ka mga barangay sa bukid nga giilang delikado sa pagdahili sa yuta.
Matod sa CLO, ang maong mando nagpabilin nga epektibo sanglit wala pa kini mabakwi.
Pipila sa mga giendurso nga proyekto nahimutang sa Barangay Binaliw, usa sa mga dapit nga prone sa landslide, ang San Lorenza Development Corporation.
Gitumbok kini tungod sa earth-moving sa San Lorenzo Village (Woodlands Subdivision). Girekomendar sa konseho ang pagpagawas og CDO.
Girekomendar usab nga pahunongon ang JT Ayne Construction tungod sa giingong ilegal nga pagpangubkob sa Sityo Kainsikan.
Gi-flag usab tungod sa ilegal nga operasyon sa susamang barangay ang Powerplus Aggregates Systems Co. Ltd.
Ang PLD Construction and Development Inc. nga maoy developer sa Villa Montana Subdivision nakit-an nga nagpadayon sa paghakot og yuta bisan kon expired na ang ilang Special Hauling Permit.
Ubos sa City Ordinance No. 2115, ang expired nga permit giisip nga walay permit.
Sa Barangay Budlaan, gipanid-an ang operasyon sa Suico’s Property sa Sitio Tac-an nga giingong gidumala sa Inday Aalliyah Enterprises.
Sa ocular inspection niadtong Disyembre 16, 2025, nakit-an pinaagi sa drone footage ang mga dump truck ug backhoe nga naglihok bisan kon walay quarry permit, hauling permit, ug walay exemption ubos sa EO 13.
Duha ka butang ang giendurso sa Buhisan.
Uma ang paghakot og yuta alang sa Hallay’s Ville project nga girekomendar nga pahunongon ug usa ka giingong ilegal nga quarry ug hauling nga nalambigit sa road widening project sa DPWH Cebu City District Engineering Office.
Nakit-an sa CCENRO ang pagpangubkob og anapog nga walay hauling permit ug tree-cutting permit.
Kini nga mga aksyon dungan sa panawagan ni Konsehal Joel Garganera alang sa usa ka citywide moratorium. / CAV