7 ka sunog sa Cebu City sa Marso

Pito na ka insidente sa sunog ang natala sa Dakbayan sa Sugbo sa unang semana sa Marso 2026, sumala sa datos gikan sa Bureau of Fire Protection (BFP) Cebu City Fire Station.
Ang mga kaso nga natala gikan sa Marso 2 hangtod sa Marso 9, kasagaran naglambigit sa mga puy-anan sa mga dapit nga daghan og tawo, samtang usa ka establisimento sa negosyo ang naigo usab.
Kini anaa sa 20 porsiyento sa 31 ka sunog nga natala niadtong Marso 2025, ug 17 porsiyento sa 39 ka sunog sa susamang bulan niadtong 2024.
Ang bulan sa Marso gisaulog sa tibuok nasod isip Fire Prevention Month.
Kini usa ka kampanya nga gipangulohan sa BFP aron palig-unon ang pagmatngon sa publiko bahin sa kaluwasan, dungan sa mas init ug mas uga nga panahon nga nagdala og mas dakong risgo sa sunog sa tibuok nasod.
Isip pahinumdom, ang BFP nagmando sa publiko sa pag-inspeksyon sa mga electrical wiring, paglikay sa pag-overload sa mga saksakanan, ug pagmatngon sa pagluto aron malikayan ang trahedya, ilabi na sa huot nga komunidad diin daling mokaylap ang kayo. / EHP