7 ka suspek sa pagpangawat og selpon sa night club, nadakpan

Nadakpan ang unom ka bayot ug usa ka babaye human gipasanginlan nga nangawat og selpon sulod sa night club sa dalan Pelaez, Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga nadakpan mao silang alyas Levy, 27, single mom, taga Barangay Suba; ug ang unom ka bayot nga silang alyas Oyong, 27, taga Barangay Mabolo; alyas Jimboy, 54, taga Barangay Duljo Fatima; alyas Jerome, 31, taga Barangay Ermita; alyas Jame, 24, taga Kamputhaw; alyas Arwen, 26, taga Ermita; ug alyas Christian, taga Ermita.
Ang pagsikop kanila nahitabo atol sa gilusad nga follow-up operation sa usa ka pension house nga nahimutang ra sab sa dalan Pelaez.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nga alas 4:00 sa kaadlawon sa Huwebes, Mayo 7, 2026, usa ka alyas Glenn ang ni-report sa buhatan sa Investigation and Detective Management Unit (Idmu) aron ireklamo ang nahitabo kaniya sulod sa night club.
Gibutyag ni Glenn nga samtang didto siya sa sulod sa night club, iyang nakita ang mga suspek nga nag-inom.
Pagkataudtaod, niduol kini kaniya ug nakig-jamming apan sa dihang nanglakaw na sila, nawala na ang iyang selpon nga balor og P10 mil.
Dali nga gisusi sa mga sakop sa Idmu uban sa Carbon Police Station ang kuha sa CCTV camera ug dinhi nahibaw-an nga gikuha ang iyang selpon sa mga suspek.
Gisubay sa mga imbestigador ang rota sa mga suspek pinaagi sa backtracking. Sumala sa nakuhang impormasyon, nisulod ang mga suspek sa usa ka pension house nga nahimutang duol sa night club.
Pagka alas 10 sa buntag, malampuson nga nadakpan sa kapulisan ang usa sa pito ka suspek ug gitudlo niini kon si kinsa pa ang iyang mga kauban nga nakuha sab dayon sa mga polis.
Matod ni Ylanan nga ang maong mga suspek mao sab ang gitudlo nga mangawat sa mga kabtangan sa mga langyaw nga mag-inom sulod sa mga bar sa Mango Square, Kasambagan, ug sa IT Park.
Pinaagi sa pagsusi sa mga CCTV footage sulod sa mga night club, nasuta sa mga awtoridad nga ang pito mao sab ang mobiktima sa mga langyaw.
Ang ilang modus mao ang pagduol sa mga langyaw nga hubog na, diin ila kining gakus-gakuson samtang ang kauban maoy mokuha sa cellphone ug pitaka sa biktima.
Lakip sa ilang pamaagi mao ang pag-uban sa mga langyaw ngadto sa giabangang lawak pinaagi sa pagpaila nga babaye, ug didto na nila kini “himulbolan” pinaagi sa pagpangawat sa mga butang ug kuwarta.
Ang maong mga biktima igo na lamang sa pagpa-blotter.
Si alyas Levy, usa ka single mom nga dunay duha ka anak, niangkon sa krimen.
Gipahayag niya nga napugos siya pagsulod sa maong matang sa buluhaton tungod sa grabeng kalisod.
Matod niya, wala na siyay laing maduolan aron masalbar sa kagutom ang iyang pamilya, hinungdan nga nalambigit siya sa pagpangawat.
Tungod sa iyang gidangatan, nangayo og pasaylo si Levy sa ilang mga biktima. Gitug-an sab niya nga kadaghanan sa mga mag-istambay sa Mango Square nalambigit sab sa pagpangawat sa mga langyaw nga hubog na.
Nanawagan si Ylanan sa uban pang mga biktima sa maong pundok nga mobisita sa CCPO aron pormal nga mopasaka og dugang mga kaso ngadto sa korte. / AYB