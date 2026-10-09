7 ka taytayan sa Sugbo, giguba ni Tino wa pa gihapon maayo

Dul-an usa ka tuig human sa Bagyong Tino, wala pa gihapon masugdi ang pag-ayo sa pito ka importanteng taytayan sa Lungsod sa Compostela ug Balamban.
Nagpadayon pa ang ilang bidding process.
Gipahayag ni Cebu Provincial Engineering Office (PEO) Head Hector Jamora sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Oktubre 7, 2026, nga ang lalawigan nilista og mga pito ka taytayan ingon nga mga priority project human sa Tino, lima sa Compostela ug duha sa Balamban.
Ang PEO nakapahigayon na og bidding sa duha ka taytayan sa Compostela, samtang ang tulo pa gieskedyul alang sa bidding karong bulana.
Sa Balamban, ang Taytayan sa Dakit anaa na sa proseso sa procurement, samtang ang Taytayan sa Lupa gipailawom pa sa bidding.
Gipahayag ni Jamora nga ang lalawigan wala pa makatapos sa final nga gastuhan sa rehabilitasyon alang sa mga taytayan sa Balamban tungod kay ang mga proyekto anaa pa sa lebel sa bidding.
Alang sa lima ka taytayan sa Compostela, gibanabana nga ang gihiusang gasto moabot sa gibanabana nga P104.6 milyunes.
Gipahayag ni Jamora nga ang kalangan sa pagpasugod sa pipila ka mga proyekto naggikan sa teknikal nga pagpangandam nga gikinahanglan human sa Tino, lakip ang pagre-assess ug pag-redesign base sa mga bag-ong parameter gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Gipahayag niya nga gusto sa lalawigan nga maseguro nga ang rehabilitasyon maglakip sa mga bag-ong kinahanglanon sa estraktura.
Ang pag-assess sa usa ka taytayan, lakip ang programming, design ug cost estimation, kasagaran moabot og tulo hangtod upat ka semana, matod pa ni Jamora.
Apan ang proseso gipahigayon kauban ang rehabilitasyon ug pagtubag sa uban pang mga dalan ug taytayan, lakip ang mga nadaot sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 2025 nga niguba sa Sugbo pipila ka semana sa dili pa ang Tino.
Gipahayag ni Jamora nga ang mga personnel sa PEO nagpahigayon sa mga clearing operation ug nagtabang sa mga dapit nga naapektahan sa linog sa dihang niguba ang Tino.
Ang mga personnel sa engineering nabahin sab sa nagkadaiyang mga buluhaton nga may kalabutan sa kalamidad, samtang ang pipila sa amihanang Sugbo mismo apektado.
Gihisgutan sab niya ang padayon nga paglinog ingon nga usa ka hagit sa pag-assess ug pagtrabaho sa mga estraktura.
Bisan pa nga ang pipila ka mga taytayan anaa pa sa procurement, ang Mulaw diversion road sa Compostela anaa na sa gibanabana nga 80 hangtod 90 porsiyento nga nahuman, sumala ni Jamora. / CDF