7 naangol sa pabuto

Bisan pa man og duna pa’y kapin sa usa ka semana sa dili pa ang selebrasyon sa Bag-ong Tuig, ang Department of Health (DOH) nakatala na og pito ka mga indibidwal nga naangol tungod sa pabuto gikan niadtong Disyembre 21 hangtod sa alas 4 sa kaadlawon sa Disyembre 23, 2025.
“Most were injured due to Boga and 5-Star firecrackers,” matod sa ahensiya.
Sa samang panahon sa miaging tuig, ang DOH miingon nga dunay 28 ka mga naangol tungod sa pabuto ang nataho, hinungdan nga ang ihap karong tuiga mas ubos og 75 porsiyento.
Subling nipahimangno ang DOH batok sa paggamit og mga pabuto ug uban pang pyrotechnics atol sa selebrasyon sa Bag-ong Tuig.
“Do not light fireworks anymore. Instead, use safer alternative noisemakers,” sumala sa DOH.
Giawhag sab sa departamento ang mga lokal nga opisyal sa pag-organisar og mga community fireworks display alang sa mga molupyo.
“Just watch the community fireworks instead of lighting fireworks on your own,” niingon ang DOH. / Anton Banal/SunStar Philippines