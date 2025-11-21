7 nakalas sa leptospirosis

Moabot na sa 106 ka mga suspetsadong kaso sa leptospirosis ang natala sa lala-wigan sa Sugbo diin pito niini ang namatay human naigo sa bagyong Tino.
Base sa talaan sa Cebu Provincial Health Office (PHO) gikan sa Nobiyembre 1-20, 2025, nakatala sa labing taas nga kaso sa leptospirosis ang dakbayan sa Danao nga adunay 34 diin duha ang namatay.
Ikaduha nga nakatala sa labing taas nga kaso ang lungsod sa Balamban nga dunay 28 diin upat ang nakalas.
Kini maoy hinungdan nga ubay-ubay na ang mga pasyente nga gidala sulod sa duha ka mga dagkong tambalanan sa lungsod sa Balamban ug Danao.
Gawas sa duha ka lokalidad, ang lungsod sa Asturias nakatala usab og siyam ka mga kaso, walo sa Talisay City, walo sa Consolacion, lima sa Liloan, tulo sa Compostela, tulo sa Pinamungajan, duha sa Tuburan diin usa ang namatay, duha sa Toledo City, ug tag-usa sa Argao, Medellin, Sibonga ug San Franciso.
Si Dr. Josephine Arcenal, ang pangulo sa CPHO, nagkanayon nga mas taas kini kon itandi sa samang panahon sa miaging tuig.
“Yes, taas kaayo. Wa gani na siya kaabot og 50 sa 2024 ang atong January 1 to October 31 nga data 90 ra ang atong kaso confirmed with 11 deaths ikompara nimo sa 10 months this year lang January to October unya ang November lang 117 ka cases kay ang 11 wa paman na masulod i-confirmatory paman na,” matod ni Arcenal sa Nobiyembre 21, 2025.
Gipasabot ni Arcenal nga “expected” ang naangkon nga datos sa probinsya tungod sa halapad nga pagbaha nga nasinati sa mga lugar nga taas og kaso sa sakit.
“Daghan gyud ang population nga naigo aning baha,” matod ni Arcenal.
Gipahibaw sa PHO nga tungod sa nagkataas nga kaso, mahimo nga mo deklara og “outbreak” ang lokal nga kagamhanan apan iyang gidugang nga mas maayong magagikan ang maong deklarasyon sa Department of Health (DOH).
Subay niini, padayon nga nang-apud-apod og tambal ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa mga kalungsoran.
Gidasig ni Arcenal ang mga nakasinati sa simtomas sa leptospirosis nga modangop dayon sa duol nga tambalanan aron mahatagan sa tukmang tambal ug alibyo.
Giawhag usab niya ang publiko nga dili maglangay ug wad-on ang kahadlok sa pagtumar og tambal tungod kay ang leptospirosis mahimong mosangpot sa kidney failure o ba kaha sa kamata-yon. / ANV