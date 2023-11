7 nasikop atol sa demolisyon

Pito ka mga tawo ang nasikop sa kagubot atol sa duha ka mga hugna sa demolisyon sa Sityo Casia, Barangay Bankal, dakbayan sa La­pu-Lapu.

Ang gidakop sa kapulisan naglakip sa pipila ka mga residente ug ang uban gikan sa militanteng grupo nga nagsuporta sa pagbatok sa demolisyon sa naasoy nga dapit.

Unang nasikop mao ang duha ka mga residente ug sakop sa Casia Matab-ang Residents Association nga sila si Lito Padillon ug Cris Gabutan, pulos hingkod.

Sa Miyerkules, ang nangasikop mao sila si Marjhun Amoroto, sakop sa asosasyon; Belt Sasar, sakop sa aso­sasyon; Howell Villacrucis, secreta­ry-general sa AMA Sugbo-KMU; Keil Galon, chairperson sa Anakbayan Ce­bu; ug Deviemar Opo, sakop sa Anakbayan sa Lapu-Lapu City.

Sa pakighinabi sa Superbalita Cebu sa hepe sa Lapu-Lapu Police Station 5 nga si Police Maj. Dexter Basergo, ang demolition team giabagan sa kapulisan sa pagpatuman sa kamandoan sa korte sa pag-demolish sa mga istruktura sa dapit.

Apan, dason niya, nitumaw ang ka­gubot tungod sa pagsukol sa mga lumolupyo uban sa grupo nga nagsuporta kanila.

Samtang, ang Karapatan Central Visayas, laing cause-oriented group, niluwat og pamahayag bahin sa maong demolisyon.

‘We condemn this unwarranted use of force and call for immediate attention to the violation of the residents rights,” tipik sa pamahayag sa Karapatan.

Ang mga residente nibarog sa ilang katungod sa pagpuyo sa dapit nga dunay gidak-on nga duha ka ektarya ug dili mominos dunay 200 ka mga panimalay nga gipangdemolis.

Sa pikas bahin, ang pribadong indibiduwal nakakuha usab og mando sa demolisyon sa korte nga gipatuman sa sheriff ug giabagan sa kapulisan.

Matod ni Basergo, ang mga dinakpan ilang pasakaan og kaso sa korte bahin sa pagla­pas sa Article 151 o Resistance and disobedience to a person in authority or the agents of such person ug alarm and scandal.