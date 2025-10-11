7 patay sa duha ka linog miigo sa Davao
Pito ka tawo ang namatay ug 11 ang nangaangol sa magnitude 7.4 ug 6.8 nga mga linog nga niigo sa Davao Oriental ug sa kasikbit nga mga probinsya niadtong Oktubre 10, suma sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).
Sa labing uwahi nga situational report, ang NDRRMC nagkanayon nga ang tanang namatay naggikan sa Davao Region, samtang usa sa mga nasamdan natala sa Caraga.
Moabot sa 3,519 ka pamilya, o 8,436 ka indibidwal sa Davao Region ug Caraga, ang gitaho nga apektado sa mga pagtay-og.
Niini nga ihap, 2,468 ka pamilya o 7,915 ka tawo, ang temporaryong nagpasilong sa mga evacuation center.
Samtang 28 ka balay ang nadaot, ug lima ang hingpit nga naguba.
Gibutyag sa NDRRMC nga lima ka karsada ug usa ka taytayan sa Davao Region, Soccsksargen, ug Caraga ang dili na maagian sa pagkakaron.
Ang magnitude 7.4 nga offshore nga linog niigo sa Davao Oriental niadtong Biyernes sa buntag, ug gisundan dayon kini sa laing magnitude 6.8 nga offshore nga linog sa pagkagabii. / PNA